Thomas Vanderveken zette zijn eerste stappen als presentator bij JIMtv: “Het was een beetje ‘Wauters vs. Waes’ avant la lettre”

Thomas Vanderveken (39) kennen we als presentator van programma’s zoals ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, ‘Factcheckers’ en ‘1 jaar gratis’. Maar in 2001 zette hij zijn eerste stappen als presentator bij de jongerenzender JIMtv. En daar heeft hij naar eigen zeggen geleerd wat televisie maken is. Het Laatste Nieuws blikt samen met hem terug.

Het echte televisiedebuut van Thomas was een gastrolletje in de serie ‘Nonkel Jef’ in 2000. In de aflevering ‘De ronde van Ginderbos’ (seizoen 6) speelt hij een wielrenner die tijdens een kermiskoers de gedoodverfde verliezer was. “Ik deed mee omdat ik dat wel eens wilde meemaken. Mijn vader was acteur, Ugo Prinsen. Dus ik had al sets gezien als kind en ik vond dat een heel fascinerende wereld. En toen ik de kans kreeg om daar zo eens bij te zijn, dan heb ik die gegrepen”, vertelt Thomas. “Ze waren daar wel tevreden over en wat later begonnen ze bij Studio’s Amusement met een nieuwe reeks ‘Spoed’. Daar deden ze dan casting voor en dan ben ik gecast als de zoon van de hoofdchirurg, Luc Gijsbrecht. En ik was dan Tom Gijsbrecht.”

‘Chicken or Dare’

In 2001 zette hij zijn eerste stappen als presentator. Hij was één van de eerste gezichten van de nieuwe jongerenzender van de toenmalige VMMa. Bij JIMtv maakte hij verschillende programma’s. Samen met Anneke De Keersmaeker presenteerde hij de rubriek ‘Chicken or Dare’, een onderdeel van het programma ‘Interactivity’. “Twee mensen die elkaar echt uitdaagden om nog verder te gaan”, vertelt de presentator. “Dat was eigenlijk een beetje ‘Tomtesterom’ avant la lettre of ‘Wauters vs. Waes’ nog meer.” In dat programma ging hij bijvoorbeeld onder een rijdende trein liggen en werd hij in brand gestoken.

Bij de jongerenzender heeft Thomas naar eigen zeggen geleerd wat televisie maken is. “Ik heb dat al doende geleerd. In de eerste plaats bij JIMtv en later ook bij ‘Vlaanderen Vakantieland’. Want ze deden alles zelf: “Als ik het middagprogramma presenteerde, dan moest ik voor het avondprogramma stand-by zijn als tweede cameraman. Wij filmden zelf op locatie en maakten vaak ook het decor. Dan leer je later ook om voor iedereen in de keten respect te hebben”, aldus Thomas.

Thomas Vandeveken begon zijn carrière als presentator bij JIMtv

