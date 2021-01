Thomas Vanderveken moest in quarantaine voor ‘1 Jaar Gratis’: “Corona maakte deze editie beter”

‘1 jaar gratis’ is nog steeds een harde afvalkoers vermomd als gezellige familiequiz met als inzet het jaarloon van de meest verdienende deelnemer. Maar door corona vonden er voor deze editie wel enkele ingrijpende veranderingen plaats. “Bij andere quizzen kunnen er plexiglazen schermen tussen de zitjes van de spelers geplaatst worden om het veilig te houden, maar bij ons kan dat natuurlijk niet”, zegt de presentator. “Onze kandidaten lopen voortdurend door elkaar omdat ze als achterban in vakken moeten kunnen gaan staan. Dat is natuurlijk een probleem voor social distancing. We wilden bovendien geen mondmaskers in beeld. Om de opnamen toch te kunnen doorgaan kozen we voor een ongezien ingreep. We beslisten om met alle kandidaten in quarantaine te gaan op hotel. Als één grote bubbel. Vooraf werd iedereen getest op COVID-19 en tijdens de afzondering werden alle afleveringen na elkaar opgenomen. Dat gebeurde volledig coronaproof en tussendoor werd iedereen ook nog een paar keer opnieuw getest. Met succes. De opnamen verliepen vlot en niemand raakte besmet.”