Thomas en Roy winnen ‘LEGO Masters 2021' en 25.000 euro

Het is gelukt! Het Belgische duo Thomas en Roy gaat in ‘LEGO Masters’ met de hoofdprijs naar huis. Het koppel ontvangt 25.000 euro en mag naar het LEGOLAND Billund Resort in Denemarken. Met Jan en Julièn eindigt er een ander Belgisch duo op de tweede plaats.

Maar ook de concurrentie had straffe dingen in de aanbieding. Chateau Jean-Julienne, dat is de naam van het finale bouwwerk van Jan en Julien. Het leger wordt aangevallen door allerhande groenten. De brickmaster is dusdanig onder de indruk: “Dit is echt fantastisch gebouwd. De link met de citroen, de prei, … Het is echt grappig”.