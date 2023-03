Thomas Cammaert is het nieuwe ettertje in ‘Familie’: “Als ‘good guy’ ­iedereen het bloed vanonder de nagels halen, dat is pas suspense”

TVProblemen op komst in ‘Familie’. Want er is ene Bas Vermeulen opgedoken. De bierbrouwer lijkt sympathiek, maar snel zal blijken dat hij een pitbull kan zijn. “Wie hem dwarsligt, zal het geweten hebben”, vertelt Thomas Cammaert (38), de acteur die het personage vertolkt, in ‘TV Familie’. Een Vlaming die in Nederland een ­eigen tv-programma heeft en heel wat rollen op zijn palmares heeft. In de Nederlandse versie van ‘De Mol’ was hij de saboteur. “Ik was écht een wolf in schaapskleren.”