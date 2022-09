Therapeut Delphine Lecompte was tegen nieuwe deelname aan ‘De slimste mens’: “En nu zit ik naast de moordenaar van Meli”

TVDrie afleveringen ver in de jubileumeditie van ‘De slimste mens’ en Gert Verhulst - volgens Delphine Lecompte “de moordenaar van de Meli” - en Ella Leyers, topfavorieten en strafste kandidaten ooit, zijn al naar huis. Voorlopig is het Jonas Geirnaert die met rustige standvastigheid de boel beheerst in wat we een succesvolle en plezante eerste week van ‘De allerslimste mens ter wereld’ kunnen noemen.

Eenvoudige en zakelijke vaststelling: Gert Verhulst zal in de eindrangschikking van ‘De allerslimste mens ter Wereld’ ver te zoeken zijn: ergens achteraan namelijk met twee deelnames, één overwinning en één verloren finale. Zelfde verhaal voor Ella Leyers: twee deelnames, één overwinning en één verloren finale. Week 1 is nog niet voorbij en twee topfavorieten zijn al naar huis.

Dat uitgerekend Gert Verhulst, de man die nooit eerder een reguliere aflevering verloor in de PLAY4-quiz en absoluut recordhoudster Ella Leyers (18 deelnames!) er al bij hun tweede beurt worden uitgeknikkerd is niet geheel een verrassing. Gert had wel andere besognes dan Atoma-schriftjes met vragen en antwoorden studeren. Er was de lancering van ‘Vergeet Barbara’ en ‘Red Star Line’ bij Studio 100 en de start van zijn dagelijkse talkshow ‘De Tafel van Vier’. Deelnemen aan de ‘De allerslimste mens’ was dan wel goede reclame, maar ook niet meer dan dat. Ella Leyers had het dan weer te druk met de opstart van haar dagelijkse tv-programma ‘De ideale wereld’.

Tijdens zijn tweede deelname gaf Gert kijkend Vlaanderen nog mee dat de hond van Ellen, zijn vriendin, een ‘continuing story’ is. De details: Marcel wordt geopereerd, waarbij zijn urinewegen worden gelaserd, zodat hij niet een paar keer per dag moet gesondeerd worden. De beelden wellicht later in een nieuw seizoen van ‘De Verhulstjes’.

In de quiz zette Delphine Lecompte de heren rustig op hun plaats. Ze had een lichte voorsprong voor de filmpjesronde en met 50 seconden extra bij de filmvraag van Gert kon het niet meer fout lopen.

Op de jurystoelen zat dit keer het duo Philippe Geubels-Bockie De Repper. Twee olijke vrolijke mannen, die ook nog eens elkaar perfect aanvulden. Geubels is altijd buiten categorie, Bockie nog steeds één van de tv-ontdekkingen van de voorbije jaren.

Voor de statistici: aan het einde van week 1 van het jubileumseizoen is Jonas Geirnaert flink op weg op zijn ticket voor de finaleweken te ontvangen. Dan moet hij wel nog de vierde aflevering overleven.

De leukste quotes

Delphine Lecompte (over haar deelname): “Ik spuw op het ongewild BV-schap. Ik vervloek Erik Van Looy, maar ik heb geen seconde spijt gehad. Ik kwam net van de therapeut die me zei dat ik nooit meer mocht deelnemen. En nu zit ik hier naast de moordenaar van Meli.”

Delphine (voor wie ze schrik heeft): “Ik heb schrik van de ontregelende, onconventionele, speelse, blasfemische argeloosheid van Jonas. En ik heb schrik van de sluwe, listige, hitsige, tomeloze mercantiele pretparktycoon Gert.”

Erik (over deelname van Gert): “Voor het geld moet je het niet doen, want dan zou je voor de VRT moeten presenteren (wijst daarbij naar Geubels).”

Bockie (bij wie hij wil gaan eten) (vraagt aan Gert): “Ik weet dat je bij rijke mensen het best kan kakken. Dus mag ik één keer komen kakken bij u? Die vraag heb ik altijd al willen stellen.”

Geubels (is eerlijk en rijmt): “Wie o wie is de mens die het meeste weet? Om eerlijk te zijn, het interesseert me geen reet.”

Gert (na zijn verlies): “Je hebt van die dagen dat je denkt het zit er niet in. Het viel niet. Mensen die dachten joepie hij is weg. Maar neen, morgen ben ik al terug.” (verwijst naar ‘De Tafel van Vier’).

Volledig scherm © Play4

Hilarische momenten

Een leuk weetje in de quiz: De vader van Jonas is de uitvinder van de ‘Marsepino’, de vroegere ‘Bimbo’. Maar Jonas relativeert: “Ik ben ook heel fier op mama, die heel haar leven in een school voor bijzonder onderwijs en een revalidatiecentrum gewerkt heeft met kinderen uit kansarme milieus.”

De kandidaten moeten de man met de allerhoogste score in ‘De slimste mens’ aanduiden. Ze gokken op Gert, Jeroom en Philippe, maar het blijkt Bockie te zijn.

Gert maakt duidelijk dat hij niks van operaties moet weten. “Ons lijf is niet gemaakt om in te snijden en te boren.” Waarop Bockie: “Hebt gij geen oogcorrectie laten doen?”

Kantelmomenten

In ‘3-6-9’ worden alle seconden weggekaapt, maar na ‘Open deur’ is er nauwelijks een tijdsverschil.

Delphine krijgt een makkelijke ‘Puzzel’. Gert en Jonas sukkelen, maar Jonas pikt wel extra tijd mee. Ook in de fotoronde krijgt Delphine een hapklare brok.

In de vaak beslissende filmpjesronde speelt Gert niet slecht, maar de 50 seconden die hij weggeeft aan Delphine zijn bepalend. Gert ziet de bui hangen en laat zich zakken onder de score van Jonas.

In de finale weet Verhulst niks over Christine Lagarde en vergeet hij goede antwoorden te geven over Grace Kelly. Jonas speelt het sluw, laat zich strategisch zakken en speelt simpel uit met een vraag over Oedipus.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Delphine Lecompte: 461 sec.

2. Jonas Geirnaert: 286 sec.

3. Gert Verhulst: 284 sec.

De stand

1. Jonas Geirnaert: 3 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen.

2. Ella Leyers: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren.

3. Gert Verhulst: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale verloren.

4. Delphine Lecompte: 1 deelname, 1 overwinning.

Nieuwkomer

Boris Van Severen (33), deelname 2018.

8 deelnames, 4 overwinningen.

Acteur met de meest indrukwekkende wenkbrauwen.

