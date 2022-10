Thema ‘intimiteit’ blijft voor gespreksstof zorgen bij Jana en Christiaan: “Past elke dinsdag voor jou?”

TV Beste vriend André Hazes aan het woord in nieuwe docu: “Ik had een brief geschreven waarin ik zei dat ik afscheid wou nemen”

In de documentaire ‘André Hazes’ praat de Nederlandse zanger uitgebreid over zijn verslavingen. Ook zijn moeder Rachel Hazes, zijn ex Monique Westenberg en enkele collega’s komen aan het woord. Zijn beste vriend en neef Djarno Hofland is de tourmanager van de zanger. “Het vertrouwen tussen mij en Dré was echt beschadigd”, vertelt hij in de reeks. “Ik kon niet meer met hem omgaan.”

