The Weeknd verklaart dat seksscènes in ‘The Idol’ niet sexy horen te zijn: “Tedros komt over als een loser”

TVDe nieuwe controversiële HBO-reeks ‘The Idol’, met Lily-Rose Depp (24) en The Weeknd (33) in de hoofdrol, doet heel wat stof opwaaien. En dat heeft alles te maken met de expliciete seksscènes en pikante taferelen in de serie. In een interview met ‘GQ' heeft The Weeknd gereageerd op de vernietigende kritiek op de grafische seksscènes. “Tedros is verachtelijk en een psychopaat. Het personage wordt expres zo neergezet”, aldus de artiest.

Afgelopen maandag werd de tweede aflevering gelost van de veelbesproken serie ‘The Idol’. De reeks vertelt het verhaal van de popster Jocelyn (Lily-Rose Depp), die een ingewikkelde relatie begint met nachtclubeigenaar en hedendaagse sekteleider Tedros (Abel Tesfaye). In de tweede episode verschijnt die laatste bij Jocelyn thuis en laat hij haar alle hoeken van de kamer zien. De twee trekken zich even terug in de slaapkamer van de ster, die aan de nachtclubeigenaar vraagt om haar te blinddoeken. Jocelyn gaat naakt op het bed liggen en bewijst dat ze volledig onderdanig is aan Tedros, die toekijkt en haar aanmoedigt met dirty talk. “Fucking stretch that tiny little pussy” en “make that throat wet for me” klinkt het onder meer, terwijl ze haar vingers in haar mond steekt en masturbeert. De daad zelf krijgen we niet te zien, maar later ligt Tedros volledig gekleed naast Jocelyn in bed.

De scène in kwestie krijgt te maken met zeer veel kritiek. Zo wordt er op sociale media geopperd dat dit “misschien wel de slechtste seksscène ooit is”. Vooral Abel Tesfaye (de echte naam van The Weeknd, nvdr.) kreeg het zwaar te verduren. “Hij is echt een viezerik”, klinkt het bij een Twittergebruiker. Iemand anders verklaarde “geen respect meer te hebben voor The Weeknd na het zien van de vrouwonvriendelijke en gênante scène.”

Lees meer onder de Tweet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een interview met ‘GQ' verdedigt de ‘Blinding Lights’-zanger zijn personage en de seksscène in ‘The Idol’. “Hoe je je ook voelt als je naar die scène kijkt, of het nu ongemak is, of dat je je vies voelt, of dat je je schaamt voor de personages... Het gaat erom dat Tedros in een situatie zit waar hij niet hoort te zijn”, verklaart Tesfaye. Volgens hem wordt de seksscène op een “vraatzuchtige” manier geportretteerd omdat Tedros “niet kan geloven dat hij daar is.” “Je kijkt naar hem en je weet dat Jocelyn de knapste vrouw is waarmee hij ooit het bed zou delen. Het ligt er vingerdik op dat hij niet weet wat hij moet doen. Daarom overdrijft hij.” De artiest zegt ook dat de seksscène helemaal niet sexy hoort te zijn. “Tedros komt over als een loser. Hij is verachtelijk en een psychopaat. Het personage wordt expres zo neergezet. Van zijn uiterlijk en zijn outfits tot zijn haar. Je ziet het aan alles: de man is een klootzak. Er is niets mysterieus of hypnotiserend aan hem.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Lily-Rose Depp en Abel Tesfaye in 'The Idol'. © Photo News

“Martelporno”

Ook de eerste aflevering kreeg te maken met bakken kritiek. Volgens kijkers en recensenten dragen de expliciete seksscènes niets bij aan het verhaal. Zo noemt ‘Rolling Stone’ de reeks “martelporno”. Het blad verwijst in hun recensie ook naar de vele problemen die zich voordeden tijdens de opnames van de serie. Zo zou Lily-Rose zelf totaal niet akkoord gegaan zijn met de seksueel getinte visie van de mannelijke makers en zou ze verschillende keren op het punt hebben gestaan om op te stappen. ‘The Hollywood Reporter’ noemt de show “eerder regressief dan grensoverschrijdend”. Volgens verschillende critici probeert ‘The Idol’ zo hard om schokkend en vernieuwend te zijn, dat het verhaal achterhaald aanvoelt.

Bekijk hieronder de trailer van ‘The Idol’:

LEES OOK: