'The Voice' voortaan niet één, maar twee keer per week op tv

Voor het eerst op vrijdag: eigen fictie met ‘Billie vs. Benjamin’

Nog een primeur vanuit VTM: de zender brengt voor het eerst in zijn bestaan op vrijdagavond nieuwe, eigen fictie. “We willen het must-see-gevoel dat de ganse familie al heeft met ‘The Voice’ op vrijdagavond inderdaad verder zetten met Vlaamse fictie. Billie vs Benjamin is een reeks van eigen bodem én van een bijzonder hoog niveau. Ze werd vorig jaar verkozen tot beste serie in Berlijn. Meer must-see kan dus eigenlijk niet’, aldus Maarten Janssen. ‘Billie vs Benjamin’ is het laatste meesterwerk van productiehuis Shelter, zeg maar van Tim Van Aelst. Thema: hoe kan een linkse trut en een rechtse zak toch een match made in heaven zijn?