‘The Voice Senior’-kandidaat Chip werd te vondeling gelegd: “Jammer dat ik nooit mijn echte ouders gevonden heb”

“Mijn vader was een Chinees die in de Tweede Wereldoorlog in België belandde en hier mijn moeder ontmoette. Zij was van Terneuzen”, vertelt hij in Dag Allemaal. “Ze zijn hier getrouwd en later naar China getrokken. Mijn moeder kon geen kinderen krijgen en werd verstoten door de familie. In Shanghai vonden ze mij, een vondeling, naast een vuilnisbak. In de jaren 50 kwamen ze terug naar België en openden ze in Antwerpen een Chinees restaurant.”