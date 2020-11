The Starlings zingen dromerige versie van ‘Can’t Stop The Feeling’ voor 18-jarige Aimee: “Deze song maakt me echt gelukkig”

De reünie van ‘Liefde voor Muziek’-artiesten The Starlings, Peter Vanlaet, Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes en Sean Dhondt staat vrijdagavond in het teken van de Rode Neuzen Dag. Iedereen zingt voor één jongere een nummer dat een bijzondere betekenis voor hem of haar heeft. De 7 jongeren zijn tussen 18 en 22 jaar en hebben elk een opmerkelijk parcours op sociaal, fysiek of mentaal vlak.

The Starlings maken bijvoorbeeld kennis met de 18-jarige Aimee uit Zele, die een ontwikkelingsstoornis heeft: DCD. Ze kan daardoor veel moeilijker dingen aanleren zoals fietsen of pianospelen. “Als ik me niet goed voel dan helpt het om muziek te luisteren”, vertelt ze. The Starlings brengen speciaal voor haar een unieke versie van Justin Timberlake’s ‘Can’t Stop The Feeling’. “Dit nummer doet me terugdenken aan een zomer en een scoutskamp vol plezier. Ik voelde me toen ook niet goed in mijn vel, maar deze song maakt me toch gelukkig.”