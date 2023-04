‘The Simpsons’ voorspelde de arrestatie van Donald Trump én de nieuwe ‘Barbie’-hype 29 jaar geleden al

In 1994 werd er een aflevering van ‘The Simpsons’ uitgebracht met de naam: ‘Lisa vs Malibu Stacy’. Daarin smeekt Lisa de makers van de pop ‘Malibu Stacy’ om speelgoed te maken met een feministische boodschap voor jonge meisjes. In de episode wordt nieuwslezer Kent Brockman door zijn dochter aangespoord om een uitzending te doen over de nieuwe feministische pop: Lisa Lionheart. In de nieuwsuitzending zegt Brockman: “Hoewel het ongebruikelijk was om 28 minuten verslag uit te brengen over een pop, vond ik het onmogelijk om te stoppen met praten. Het is gewoon heel fascinerend nieuws.” Vlak voor het nieuws eindigt, onthult hij dat de president is gearresteerd.

Hoewel de omstandigheden van de arrestatie van de president in ‘The Simpsons’ anders zijn - in de animatiereeks wordt de president gearresteerd voor moord -, zien fans heel wat gelijkenissen met de aflevering en de gebeurtenissen in het echte leven. Donald Trump werd namelijk afgelopen dinsdag gearresteerd en verscheen voor de strafrechter in New York. De ex-president kreeg maar liefst 34 aanklachten tegen zich over gesjoemel rond de betaling van zwijggeld aan twee vrouwen, met wie Trump een seksuele affaire had, en een portier. Die historische gebeurtenis viel toevallig samen met de release van de nieuwe trailer van de ‘Barbie’-film, met in de hoofdrol Margot Robbie en Ryan Gosling. ‘s Werelds beroemdste pop krijgt in de gloednieuwe prent verschillende feministische en inclusieve gedaantes.

Lees meer onder de tweet.

Fans zijn massaal onder de indruk van de voorspellingen. “The Simpsons doen hun voorspellingen weer goed. Ze voorspelden en Donald Trump én Barbie”, valt te lezen op Twitter. En ook: “Dit was letterlijk het nieuws vandaag.” Het is bijna alsof de schrijvers van ‘The Simpsons’ een glazen bol hebben. Zo verspelden ze al 9/11, Covid-19, de oorlog in Oekraïne en de presidentskandidatuur van Donald Trump.

Bekijk hieronder de trailer van ‘Barbie’:

