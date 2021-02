‘The Simpsons’-schrijver Marc Wilmore overlijdt op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van Covid

Het was pas in het dertiende seizoen dat Marc Wilmore bij de show kwam, maar hij drukte er meteen zijn stempel op met de aflevering ‘Send in the Clones’ in ‘Treehouse of Horror XIII’. In 2008 won hij zelfs de Emmy voor ‘Outstanding Animated Programme’ als producer voor de aflevering ‘Eternal Moonshine of the Simpson Mind’. Naast ‘The Simpsons’ werkte Wilmore ook mee aan ‘In Living Color’, ‘The PJs’ en ‘F Is For Family’.