‘The Simpsons’ krijgen een musicalaflevering

TVVoor het eerst in de geschiedenis krijgen ‘De Simpsons’ een aflevering waarin alleen maar gezongen wordt. De eerste episode van het 33ste seizoen is namelijk een musical. Actrice Kristen Bell werd aan boord gehaald voor de stem van Marge - die een belangrijke rol zal spelen in de episode.

Afgelopen weekend werd de start van seizoen 33 van ‘De Simpsons’ besproken op de virtuele Comic-Con. Dit keer gooien de makers het over een heel andere boeg. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen krijgt namelijk een muzikale toets. “Het wordt zoals een Broadwaymusical met allemaal originele liedjes die speciaal voor ‘De Simpsons’ zijn geschreven”, vertelt producer Matt Selman. Hoewel er in het verleden af en toe al muzikale intermezzo’s waren bij de gele familie, is het de eerste keer dat er heel de aflevering gezongen zal worden.

De aflevering, genaamd ‘The Star of Backstage’, focust op Marge, die terugdenkt aan haar tijd als toneelmanager tijdens haar middelbare schoolmusical. Twintig jaar later wil ze de show nog een laatste keer opvoeren met de inwoners van Springfield. In de aflevering is de actrice Kristen Bell verantwoordelijk voor de zang van Marge. Kristen Bell werkte eerder als zangeres in de Disneyfilm ‘Frozen’, waar ze de stem van Anna inspreekt. Normaal spreekt Julie Kavner de stem van Marge in.

Kristen Bell

Het script voor de aflevering is van Elisabeth Kiernan Averick, die meewerkte aan de musicalserie ‘Crazy Ex-Girlfriend’. De nummers zijn geschreven door Jack Dolgen, die ook betrokken was bij de musicalreeks. ‘The Simpsons’ kregen onlangs een 33ste en 34ste seizoen. De reeks is naast de langstlopende Amerikaanse animatieserie ook de langstlopende Amerikaanse tv-serie.

Het nieuwe seizoen gaat 26 september in première.

