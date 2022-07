‘The One with the Secrets’: Warner Bros lanceert Cluedo-bordspel in ‘Friends’-stijl

Geen nood, in deze versie zal de populaire vriendengroep elkaar niet vermoorden. Wel maken ze zich schuldig aan het verspreiden van een roddel. Aan de spelers om uit zoeken wie het verzinsel verspreidde, waarover het gaat en op welke plek het gerucht in gang werd gezet. Die plekken klinken bekend in de oren van ‘Friends’-fans, want wie weet was het appartement van Monica of Central Perk wel de basis van de geruchtenmolen. Het spelbord krijgt daarbij een toepasselijke titel: ‘The One with the Secrets’, een verwijzing naar de titels van de afleveringen uiteraard. Helaas moeten we in ons land nog even wachten op het spel.