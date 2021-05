‘The Office’-acteur Mark York overleden

York speelde in vier afleveringen van de serie Billy Merchant, de eigenaar van het pand waarin het kantoor waar de serie om draait gevestigd is. Kijkers zagen hem voor het eerst in het tweede seizoen, toen zijn personage Billy - die net als de acteur zelf rolstoelgebruiker was - uitgenodigd werd voor een bedrijfsseminar over handicaps. Naast ‘The Office’ was de acteur ook te zien in afleveringen van politieserie ‘CSI: NY’ en sitcom ‘8 Simple Rules’.