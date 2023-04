‘The OC’-actrice Mischa Barton maakt comeback met rol in reboot van ‘Neighbours’

De Amerikaanse actrice is gespot in Ramsay Street. In ‘Neighbours' vertolkt ze de rol van Reece, iemand die niet is wie ze lijkt. Volgens de makers is het personage een “dynamische en onberekenbare vrouw” en zullen alle kijkers “gek op haar zijn.” “Ik heb heel veel zin om onderdeel te zijn van het nieuwe hoofdstuk van deze iconische show”, zegt Barton in een verklaring. Of de rest van de cast opnieuw van de partij zal zijn, is nog niet duidelijk. Slechts de helft van de originele acteurs hebben al bevestigd voor de reboot. De nieuwe afleveringen van de Australische soap zullen na de zomer te zien zijn op Amazon Freevee.

‘Neighbours’ gaat over de bewoners van Ramsay Street, een straat in een fictieve stad in Australië. Een jaar geleden werd er na 37 jaar de stekker uit de populaire reeks getrokken. Er werden in totaal maar liefst 8.903 afleveringen van ‘Neighbours’ gemaakt. In de laatste episode verschenen meerdere sterren die door de populaire serie zijn doorgebroken. Onder meer Jason Donovan, Kylie Minogue, Guy Pearce en Margot Robbie speelden mee in de reeks. Vier maanden later raakte bekend dat er toch nog een vervolg zou komen. Amazon sprong op de kans om een nieuw leven te blazen in de populaire show. Het contract is goed voor twee jaar en zo’n 400 afleveringen. Het is nog niet duidelijk of de reboot van de Australische soap ‘Neighbours’ ook te zien zal zijn in België. De bestaande afleveringen van de soap zullen wel nog tot januari 2024 op VTM te zien zijn.

Volledig scherm Annie Jones (Jane), Charlotte Chimes (Nicolette), Takaya Honda (David), Matt Wilson (Aaron) in 'Neighbours'. © Fremantle

Barton werd wereldberoemd als Marissa Cooper in de dramaserie ‘The O.C’, bijna twee decennia geleden. Als kind speelde ze kleine rolletjes in onder meer de films ‘The Sixth Sense en ‘Notting Hill’. Haar laatste acteerprestatie alweer dateert van 2019. Toen was de Amerikaanse actrice te zien in het eerste seizoen van ‘The Hills: New Beginnings’, een vervolg op ‘Notting Hill’.

