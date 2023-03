‘The Masked Singer’ maakt straks plaats voor Kevin en co.

TV Steward Briek is opvallende kandidaat in ‘Bestemming X’: “Tijdens het selectiege­sprek was ik een beetje dronken”

De 21-jarige Briek Dewulf heeft het hart op de tong en net daardoor is hij een van de populairste kandidaten in ‘Bestemming X’. Schijnbaar moeiteloos overleefde de West-Vlaming de eerste drie afleveringen van het ambitieuze VTM-format. De twintiger, die in het dagelijkse leven als steward werkt, vertelt in dit interview uitgebreid over zijn avontuurlijke én gevaarlijke reizen. “Langs de kant van de weg zag ik plots twee vastgebonden mannen met een kogel door het hoofd.”