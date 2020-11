‘The Masked Singer’ krijgt tweede seizoen

TV Gaêtan en Cristina uit ‘Free Love Paradise’ gaan voor vrije liefde: “Een triootje met een andere vrouw? Voor hem zou ik dat wel willen”

4 november Laat drie Vlaamse en drie Nederlandse koppels los in een luxeresort in Mexico. Drop daar aantrekkelijke vrijgezellen bij, zorg voor drank en wacht af wat er gebeurt. ‘Free Love Paradise’ is een nieuwe realityshow (die vóór de corona-uitbraak werd opgenomen), waarin koppels testen of een open relatie en vrije liefde iets voor hen is. Onder hen ook de Vlaamse Gaêtan (29) en Cristina (27): “Wij geloven wel in monogamie, hoor. Maar we wilden als koppel gewoon uittesten wat een open relatie voor ons zou betekenen.” En wat vindt Mike Verdrengh, medeoprichter van VTM eigenlijk van zo’n programma?