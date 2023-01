‘The Masked Singer’ kondigt nieuw figuurtje Mummie aan (die meteen haar stem laat horen)

TV Dominique Persoone heeft het moeilijk in ‘Een echte job’: “Zo’n baby’tje is nog zo breekbaar”

In ‘Een echte job’ ruilt Dominique Persoone (54) zijn leven als beroemde chocolatier even in voor een pittige job in de zorg. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer hij op de spoedafdeling een bloedprik moet geven aan een baby’tje, heeft hij het daar toch even moeilijk mee. “Baby’tjes, die zijn nog zo breekbaar”, vertelt hij in bovenstaande video.

23 januari