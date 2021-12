‘The Masked Singer’ kaapt uitzending van ‘Lisa’: “The game is on”

TV Chris Van Tongelen had vroeger een reisbureau: “Een carrière in de showbizz zat absoluut niet in de familie”

In 1992 was Chris Van Tongelen 24 jaar en waren De Romeo’s nog verre toekomstmuziek. Wat niet zo ver meer in de toekomst was: een mogelijke selectie voor Eurosong met zijn eerste band. Nochtans was de zanger helemaal niet thuis in de showbizzwereld, hij deed een hoop jobs die in een heel andere sector thuishoren.

16 december