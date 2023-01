‘The Masked Singer’ en ‘#LikeMe’-sterren domineren Gala van de Gouden K’s

CAMILLE werd door de Ketnetters uitgeroepen tot Artiest van het jaar. “Ik vind het een hele eer. Ik wil graag mijn team bedanken, maar vooral mijn mama en papa. Zonder hen zou ik hier niet staan. En natuurlijk ook een heel grote dank aan mijn fans. Ik zie jullie graag en hoop jullie te zien tijdens mijn SOS-tour”, zegt de zangeres die het moest opnemen tegen Metejoor, Goldband en Pommelien Thijs. Die laatste won wel met ‘Ongewoon’ in de categorie ‘Song van het jaar’. “Ik ben hier megagelukkig mee. Het laatste jaar was ongelooflijk en dat is ook aan de Ketnetters te danken”, aldus Pommelien die in 2022 doorbrak als solozangeres. “Iedereen bedankt om te stemmen en mee te zingen.”

Ook ‘#LikeMe’, de reeks waar ze beiden van bekend zijn, viel in de prijzen met een Gouden K voor Ketnet-serie van het jaar. “We zijn overweldigd door jullie liefde voor ‘#LikeMe’ en zijn blij dat de reeks zo in de smaak valt”, klinkt het bij de cast. En Francisco Schuster, Yemi uit ‘#LikeMe’, is verkozen tot ‘Acteur van het jaar’. “Ik ben heel blij en dankbaar dat ik zo’n personage als Yemi mag spelen. Een jongen die verliefd is op een andere jongen: het kan een rolmodel zijn voor veel jonge Ketnetters”, aldus de acteur die de prijs uit handen kreeg van Natalia en Carmen Waterslaeghers.

Bedankt Niels

Voor ‘Familieprogramma van het jaar’ waren ‘The Voice van Vlaanderen’, ‘De Mol’, ‘Down The Road’ en ‘The Masked Singer’ genomineerd. En het best bekeken programma van 2022, ‘The Masked Singer’, is ook het populairst bij de Ketnetters. Julie Van den Steen en Jens Dendoncker kwamen de award persoonlijk in ontvangst nemen en bedankten in hun speech Niels Destadsbader. “Dikke merci Niels voor de voorbije twee seizoenen en proficiat aan de nieuwe presentator Jens die keigoed bezig is”, aldus Julie. Niels kon er niet bij zijn omdat hij moest optreden. “Ik ga inderdaad het komende seizoen presenteren, dus de komende tien jaar gaan we geen Gouden K meer winnen”, grapt Jens. ‘Karrewiet’ is dan weer Ketnet-programma van het jaar. En kunstschaatser Loena Hendrickx heeft de meeste indruk gemaakt op de Ketnetters en versloeg zo wielrenner Remco Evenepoel en singer-songwriter Berre in de categorie ‘Suprise van het jaar’. Ze was sprakeloos. “Ik had dit echt niet verwacht, maar het is supermooi.”