‘The Masked Singer', ‘Boer zkt Vrouw' en de comeback van Ruth Beeckmans: VTM legt de lat dit voorjaar erg hoog

TV“Een absoluut grand cru jaar”. Zo wordt aan de Medialaan in Vilvoorde het voorbije jaar van de VTM-familie omschreven. De VTM-zenders sloten 2022 af als meest succesvolle tv-jaar sinds 2001. e In 2023 willen ze verder surfen op dat succes met de klassieke cocktail van beproefde successen en nieuwe titels. Opvallend: na een lange afwezigheid zal Ruth Beeckmans weer te zien zijn in het fonkelnieuwe programma ‘Verliefd. Verloofd. Getrouwd. In 24 Uur’.

VTM was vorig jaar met 25,8% marktaandeel goed voor ruim één kijker op vier (tussen 18 en 54 jaar). Een stijging met 1,5% vergeleken met een jaar eerder en een onverwacht goed resultaat. Even terug in de tijd, naar januari 2022, om dat te duiden. Toen kondigde 2022 zich spannend aan voor de tv-zenders. Er waren de forse naweeën van de coronapandemie en de vele beperkingen, het uitgesteld kijken bleef toenemen en toen was er het spook van het WK. Voetbal overheerste in het najaar. Eén jaar later wordt duidelijk dat VTM de winnaar werd van het ‘spannende tv-jaar’. De zender topte op 25,8 procent, Play 4 kende een moeilijk slot en klopte af op 10,6 procent (een verlies van 1,7%). Ook Eén zakte met 0,7 procent tot 22,0 procent. Bij het grote (oudere) publiek blijft Eén wel de grootste zender, maar de zo geclaimde verjonging is er dus nog niet voor de Reyerslaan.

VTM dankt zijn succes aan een stabiel jaar. In het voorjaar was er het grote succes van ‘The Masked Singer’, bekroond tot best bekeken programma van het jaar, en het verrassende succes van ‘De Verraders’, een variant op ‘De Mol’. In de zomer keerde ‘Tien om te Zien’ terug. In het najaar was er het veelbesproken ‘Blind Getrouwd’, ‘Code van Coppens’ en ‘The Voice’.

In de vooravond was er opvallend succes voor ‘Lisa’, ‘VTM Nieuws’ en ‘Familie’. ‘VTM Nieuws’ haalde liefst gemiddeld 36,5% bij de commercieel belangrijke kijkers. ‘Het Journaal’ scoorde hier slecht met 28,9%. ‘Familie’ haalde dan weer de beste score sinds 1998. De soap was goed voor 37,9% van de kijkers (18-54 jaar). ‘Thuis’ was goed voor 30,7%.

Daar is Ruth weer!

Het is duidelijk: voor VTM ligt de lat dit jaar bijzonder hoog. Daarom wordt nu al reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’. Niet meer met Niels Destadsbader als gastheer, maar met Jens Dendoncker. En met een hoop nieuwe maskers en pakken, en een uitgebreid team speurders.

Na ‘De Buurtpolitie VIPS’ volgt het allerlaatste seizoen van ‘Lisa’. Dit voorjaar komen ook ‘Boer Zoekt Vrouw’, ‘Liefde voor Muziek’, ‘Eenmaal Andermaal’, ‘Sergio over de Grens’ met o.a. Tom Waes die meereist met Sergio Herman, ‘Een Echte Job’, met o.a. An Lemmens en Julie Vermeire, en ‘Ze Zeggen Dat’ terug. We kijken ook al uit naar het tweede seizoen van ‘De Verraders’, dat dankzij de fratsen van Loïc Van Impe en Jamie-Lee Six uitgroeide tot een onverwachte tv-hit.

Helemaal nieuw is ‘De Vermeires’, met een poging om op VTM het succes van ‘De Verhulstjes’ te evenaren. En dan is er nog de fijne comeback van Ruth Beeckmans. De actrice moest lange tijd het veel te vroege verlies van haar partner Gary, die in april vorig jaar overleed, verwerken, maar zal dit voorjaar voor het eerst weer opduiken in een fonkelnieuw programma. In ‘Verliefd. Verloofd. Getrouwd. In 24 Uur’ is ze de gastvrouw voor koppels die zogezegd op droomreis gaan, maar één van de twee doet op de vakantiebestemming een huwelijksaanzoek. Binnen de 24 uur wordt er getrouwd, met toeters en bellen. Ruth was vorig jaar nog te zien als ‘speurder’ in ‘The Masked Singer’ en eerder als presentatrice van ‘Cupido Ofzo’.

Fors voorjaar

We konden eerder al meegeven dat Eén dit voorjaar wil scoren met, zoals ze het zelf omschrijven, ‘een spervuur aan prachtprogramma’s, een topcombo van classics en nieuwkomers’. Dat is uiteraard ‘Het verhaal van Vlaanderen’ op zondag, aangevuld met fictiereeksen, op zaterdag eenmalig Eurosong en nadien de ’shiny floor’-show ‘The greatest dancer van Vlaanderen’. Op weekdagen zijn er de dagelijkse quiz ‘De dag van vandaag’, ‘Het Hoge Noorden’, ‘1 jaar gratis’, ‘Restaurant Misverstand’, ‘De Wonderjaren’, ‘Dertigers’, ‘De Campus Cup’ en ‘Een jaar op zee’, met Wim Lybaert.

En dan is er nog Play 4 als derde grootste Vlaamse tv-zender. Play 4 wil straks uiteraard weer scoren met een nieuw seizoen van ‘De Mol’, dit keer in het Amerikaanse Arizona. De zender gaat weer voluit voor het dagelijkse ‘De Tafel van Vier’, met Gert Verhulst, maar wil de talkshow laten voorafgaan door ‘Play Café’, een nieuw programma over de showbizz. Dat wordt aan elkaar gepraat door Viktor Verhulst en Celine Van Ouytsel. Nieuw is ook ‘Tulpen uit Antwerpen’, een variant op ‘Liefde voor Muziek’, met Kat Kerkhofs als presentatrice. En verder zijn er nieuwe seizoenen van onder andere ‘De Rechtbank’, ‘Over de Oceaan’, Big Brother’, ‘Het Parket’ en ‘Niveau 4’. Op zondag start Jan Jaap van der Wal daar weer met zijn talkshow ‘Jan Jaap op Zondag’.

LEES OOK