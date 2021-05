The Making Of ... 'Lisa': "Dat Tinne Oltmans de hoofdrol zou spelen, stond vast. Maar ook zij moest 'examen' afleggen"

Voor de opstart van ‘Lisa’ moeten we terug naar januari 2020. Het is dan dat showrunner, hoofdregisseur en ervaren rot in het vak Elias Mentzel — ‘#LikeMe’, ‘Familie’ en ‘De Kroongetuigen’ — een telefoontje krijgt van productiehuis De Mensen. Of hij zijn tanden wil zetten in een nieuwe telenovelle. En of hij dat wil. “Er was nog niet zo gek veel voorhanden op dat moment”, vertelt Mentzel. “Er lagen een paar scenario’s, maar eigenlijk moest de serie grotendeels nog vorm krijgen. Het eerste waar je over nadenkt, is de look and feel die zo’n telenovelle moet krijgen. Je wil dat de kijker zich kan herkennen. Dat is primordiaal. Niet alleen in de personages, maar ook in de decors. Het is geen eenvoudige puzzel om te leggen, maar net dat maakt het plezant. Als showrunner doe je veel meer dan regisseren op de set. Je neemt echt actief deel aan de ontwikkeling van het verhaal, de personages, de decors en interieurs.”