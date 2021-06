The Making Of... ‘Het geheim van Raven’: “Eén ingrediënt mag nooit ontbreken: suspense”

Even vooraf. Aan de ene kant is er ‘Familie’, dat liefst 220 keer per jaar op antenne gaat en telkens opbouwt naar een beklijvende seizoensfinale. Een finale die je hongerig maakt naar de hervatting in september. Aan de andere kant kan je in juli en augustus ook kijken naar een online intermezzo dat je honger op scherp moet houden. Hoewel de twee formats onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, verschillen ze toch ook erg. Wim Feyaerts is mee verantwoordelijk voor alles wat met de inhoud van de soap te maken heeft: “Wat je dagelijks op je televisie ziet, is een optelsom van lineaire verhaallijnen. Er is altijd een logisch vervolg, zeg maar. Zoals het een soap betaamt, komen daar het nodige drama, flink wat plotwissels én al dan niet plotse overlijdens bij kijken. Dat is nu eigen aan het genre. Elk seizoen eindigt met een apotheose eind juni. Een cliffhanger. Een spannend einde dat de kijker achterlaat met meer vragen dan antwoorden. Voor die antwoorden ben je aangewezen op het volgende seizoen. Een soap is geen film die al dan niet een happy end heeft. Een soap is een continue reis, zoals het leven zelf, eigenlijk.”