The Making Of... De Cooke & Verhulst Show: “Als Gert iets voorstelt, is het er altijd ‘boenk’ op”

TVNa acht seizoenen ‘Gert Late Night’ vonden James Cooke en Gert Verhulst de tijd rijp om Gerts boot in te ruilen voor een uit de kluiten gewassen televisiestudio en wat meer toeters en bellen. Dat laatste mag je vrij letterlijk nemen, want de twee talkshowhosts laten zich voortaan omringen door een live-orkest. Toch is het niet muziek waarmee ‘De Cooke & Verhulst Show’ zich vier avonden per week in de kijker werkt. Dat is eerder een toemaatje op de primeurs en stunts die het duo uit de hoed tovert.