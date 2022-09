‘The Handmaid's Tale’: pure fictie of angstaanjagend toekomstbeeld? “Die overgang van onze maatschappij is griezelig realistisch”

TV “Ik zie ze, ik zie ze!”: De jagers hebben Gunther Levi en Sven De Ridder bijna te pakken in ‘Het Jachtsei­zoen’

Gunther Levi en Sven De Ridder slaan in de nieuwe aflevering van ‘Het Jachtseizoen’ op de vlucht voor jagers Jaimie-Lee, Laura en Maarten. Wanneer die laatste aan toevallige voorbijgangers vraagt of ze iets gezien hebben, antwoorden ze met: “Nee. En mocht dat zo zijn, zouden we jullie niet helpen.” Daaruit weten de jagers dat Sven en Gunther in de buurt zijn. Niet veel later schreeuwt Jaimie-Lee: “Ik zie ze, ik zie ze!”

15 september