“The end is here”: Netflix lost trailer voor allerlaatste deel ‘La casa de papel’

TV Frances Lefebure en Ruth Beeckmans gaan opnieuw op zoek naar onbeperkte liefde in ‘Cupido Ofzo’: dit zijn de kandidaten

Vanaf 17 november koppelen Ruth Beeckmans en nieuwkomer Frances Lefebure in het tweede seizoen van ‘Cupido Ofzo’ opnieuw mensen met een beperking. Ze stippelen voor hen een leuk afspraakje op maat uit en begeleiden hen bij hun eerste stappen in het daten. “Vorig seizoen schoot cupido meermaals raak en dat was zo schoon en hartverwarmend om te zien!”, vertelt Beeckmans.

2 november