‘The Crown’ onder vuur voor ‘gruwelijke’ scène in volgend seizoen: “Ze tonen Diana in een open kist”

Elizabeth Debicki, die Diana vertolkt in de reeks, zou scènes hebben opgenomen in een doodskist. De programmamakers zweren dat ze het tragische ongeval waarbij de prinses in 1997 om het leven kwam niét in beeld zullen brengen, maar kiezen er blijkbaar wel voor om de overleden moeder van William en Harry te tonen in een open kist. “Gruwelijk”, klinkt het op sociale media. “En enorm obsceen.”

Volgens ooggetuigen was iedereen op de set “enorm ongemakkelijk” tijdens de opnames van die scène. “Ook voor de actrice moet dat niet fijn geweest zijn”, zegt een insider. “In een doodskist gaan liggen en doen alsof ze de overleden prinses is.”

Elizabeth Debicki als prinses Diana in 'The Crown'.

Bovendien raakte bekend dat de show ook verschillende ambulanciers zal tonen, volledig bedekt in bloed, die Diana proberen te redden na het ongeval. Er zullen scènes zijn waarin Charles te zien is, nadat hij het lichaam van zijn ex-vrouw heeft gezien, én beelden van William en Harry op de begrafenis. Charles zou bovendien worden afgebeeld als ‘hysterisch’. “Hij huilt tranen met tuiten, en merkt in zijn hysterie dat Diana een oorbel mist. Dat is alles waarop hij kan focussen ten midden van zijn grote verdriet”, gaat de insider verder. “De acteurs voelden zich duidelijk niet goed bij die opnames. De echte Harry en William hebben hun moeder bovendien nooit in een kist zien liggen, en dat zouden ze ook niet moeten zien. En het Britse publiek ook niet. Ik denk ook niet dat men dat wil.”

Of toch wel? Want ‘The Crown’ blijft één van de paradepaardjes van Netflix. Het huidige, vijfde seizoen is het meest controversiële tot nu toe, maar wordt wel steevast goed bekeken. En dat wereldwijd. Het zesde seizoen, waarin de dood van Diana aan bod zal komen, staat voorlopig opgeschreven als het laatste. De makers komen naar eigen zeggen te dicht bij het heden, en dat willen ze vermijden.

