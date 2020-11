‘The Crown’ is megasucces voor Netflix, ook al is niet alles écht gebeurd: "De echte Queen negeert mij. Fantastisch, zo"

Twee opvallende nieuwkomers in seizoen 4 van 'The Crown': Emma Corrin (24) - een actrice met amper bekende rollen op haar conto - als Diana, en Gillian Anderson (52), de ex-ster van 'The X-Files' die in de huid kruipt van Margaret Thatcher. Twee verrassingen van de productie, dus - zeker in het geval van Anderson, die al vier jaar een relatie heeft met showrunner Peter Morgan (57). "Het was nochtans niet zijn idee om me in de reeks te stoppen", lacht Anderson. De actrice, die recent furore maakte in die andere Netflix-reeks, 'Sex Education', ontkent dus met klem dat ze een streepje voor had. "Ik heb net als iedereen auditie gedaan."