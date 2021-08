‘The Crown’ geeft eerste beelden van nieuwe prins Charles en Diana vrij

Royalty Enorme geldboete, verplichte verhuis: dit staat er op het spel voor prins Andrew

15:39 De favoriete zoon van de Queen wordt opnieuw wereldwijd uitgespuwd. De Britse prins Andrew (61) is aangeklaagd voor verkrachting en kindermisbruik, en moet het binnenkort komen uitleggen in de rechtbank van New York. Wat als beschuldiger Virginia Giuffre gelijk blijkt te hebben en Andrew veroordeeld wordt? Kan hij dan de gevangenis in gaan? En wat met zijn titels, privileges en koninklijke bezittingen? Dit is wat de prins te verliezen heeft.