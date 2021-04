‘The Crown’-actrice vindt het eng om Queen Elizabeth te spelen: “Ik hoop dat ze niet kijkt”

De uitdaging zou, volgens de actrice, extra groot zijn omdat zij een oudere Elizabeth speelt. “De rol die Claire (Foy, red.) in het eerste seizoen speelde, voelde voor ons allemaal als geschiedenis” vertelt ze aan ‘The Sun’. “Nadien kwam Olivia (Colman, red.), maar ook dat leek geschiedenis”.

Imelda speelt de nu 94-jarige koningin vanaf 1991. Een tijdperk dat de kijkers zich nog goed zullen herinneren. “Dit is veel recenter. Dat is een extra uitdaging voor me. Mensen kunnen zeggen: ‘Volgens mij is ze helemaal niet zo‘”, zegt de filmster. “Voorbereiding is alles, ik moet naar de Queen kijken, over haar lezen en heel lang denken: ik kan het niet, om het uiteindelijk toch te doen”, aldus Imelda. Wel hoopt de actrice dat de Engelse koningin niet zal kijken naar de serie, omdat Imelda nogal onzeker is over haar acteerprestatie.

In een interview met goede vriend en talkshowhost James Corden gaf prins Harry mee dat ‘The Crown’ fictief is en losjes gebaseerd op de waarheid. Al denkt hij wel dat de serie een redelijk goed beeld geeft van het leven als royal. “Wat de druk is die erbij komt kijken als je plicht en dienst boven je familie en al het andere plaatst en wat daarvan komt.” Harry gaf ook mee dat hij liever naar de reeks kijkt dan dat hij verhalen over zijn familie leest in tabloids. “In ‘The Crown’ is het overduidelijk fictie. Kijk ernaar hoe je wilt, maar het nieuws in de tabloids wordt gebracht als een feit omdat je zogezegd nieuwswaardig bent. Daar heb ik echt een probleem mee.”

Naast Imelda Staunton zullen ook Dominic West ('The Wire’), Lesley Manville (‘Phantom Thread’), Jonathan Pryce (‘The Two Popes’) en Elizabeth Debicki (‘Tenet’) te zien zijn in de serie. Zij nemen de rollen over van respectievelijk Josh O’Connor als prins Charles, Helena Bonham Carter als prinses Margaret, Tobias Menzies als prins Philip en Emma Corin als Diana.

Lees ook