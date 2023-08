Terwijl andere VRT-gezichten verplicht op pensioen moeten, mag wetstraatjournalist Johny Vansevenant (65) wel blijven

TV Bedenker ‘Professor T’ blikt terug op internatio­na­le versies: “Mensen denken vaak dat het geld binnen­stroomt”

De politiereeks ‘Professor T’, met Koen De Bouw (58) in de hoofdrol, was in binnen- en buitenland een groot succes. Een pluim op de hoed van bedenker Paul Piedfort (66), die in Gazet van Antwerpen terugblikt. “Die Duitse acteur verdween in het niets, als ik hem vergelijk met Koen De Bouw.”