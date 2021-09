Terug naar school met deze streamtoppers: zo wordt september verre van saai

Uitgerust met nieuwe rugzakken, kaften en pennenzakken verzamelden jongeren woensdag massaal aan de schoolpoorten voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een allesbehalve tropische zomer steken wij hen graag een hart onder de riem met onze eigen ‘back to school’-streamingspecial. De kracht van muziek in ‘School of Rock’ (Streamz), sterren spotten in ‘Freaks and Geeks’ (Hulu) of een nultolerantie voor pestkoppen in ‘Get Even’ (Netflix): we vulden onze Kijkgids aan met een keur wervelende avonturen in een schoolse setting.

1. ‘School of Rock’ - Streamz



Tenacious D-frontman Jack Black zal je helaas niet voor de klas zien verschijnen dit academiejaar, maar toch wensen wij alle terug naar schoolgaande jongeren een even populaire leerkracht toe als Blacks personage Dewey ‘Mr. S’ Fin in de knotsgekke comedyklassieker ‘School of Rock’. Dewey, een 30-jarige gitarist die uit zijn band wordt gezet en niet langer de huur kan betalen, doet zich voor als zijn huisbaas Ned om een baan aan te nemen als docent op een exclusieve school. Hij smeedt er al snel een sterke band met zijn nieuwe leerlingen en toont hen de helende kracht van rock-’n-roll.

Er meteen stevig invliegen met Jack Black? School of Rock is nu te zien op Streamz.

2. ‘Get Even’ - Netflix



Pesten op school is helaas van alle tijden, al moet je er je natuurlijk niet zomaar bij neerleggen. In de Britse Netflix-serie ‘Get Even’, een adaptatie van het boek ‘Don’t Get Mad’ door Gretchen McNeil, beginnen Kitty, Bree, Margot en Olivia een tegenoffensief. De vier tienermeiden vormen samen een geheim clubje om de pestkoppen op hun elitaire privéschool een koekje van eigen deeg te geven en hen te ontmaskeren. Wanneer een van hun doelwitten wordt vermoord door een onbekende dader beseffen de vriendinnen dat iemand hen erin wil luizen.

3. ‘Everything Sucks!’ - Netflix



Deze Amerikaanse coming-of-ageserie bleef in 2018 grotendeels onder de radar bij het grote publiek, maar is desondanks een echte aanrader. Het tiendelige ‘Everything Sucks!’ parodieert de Amerikaanse jongerencultuur uit de jaren 90 en speelt zich af op de toepasselijk geheten Boring High School in 1996. Van smartphones, apps of social media dus geen sprake, maar aan drama ontbreekt het natuurlijk nooit in het leven van een tiener. Zo pikken de leden van de film- en theaterclub het niet langer dat niemand hen serieus neemt.

4. ‘Freaks and Geeks’ - Hulu



Ook in ‘Freaks and Geeks’ reis je terug in de tijd, meer bepaald naar het academiejaar ‘80-’81. Zelden bracht een reeks zoveel jong (toen nog onbekend) acteertalent op de been. Weinig verrassend ging de serie in 2000 dan ook aan de haal met een Emmy Award voor beste casting. Tal van bekende gezichten passeren de revue, met James Franco, Seth Rogen en Jason Segel als blikvangers. De hoofdrol is echter weggelegd voor Linda Cardellini (‘Bloodline’) als Lindsay Weir, een voorbeeldige studente die rebelleert tegen haar vlekkeloos imago en toenadering zoekt tot de ruige ‘freaks’.

5. ‘Community’ - Netflix



Sinds 2013 maakt hij samen met Justin Roiland vooral naam als maker van het even absurde als hilarische ‘Rick and Morty’, maar daarvoor had Dan Harmon al een culthit met de sitcom ‘Community’. De reeks volgt de avonturen van een studiegroep van vijf aan het Greendale Community College, een beroerde onderwijsinstelling die overloopt van de excentrieke figuren. Aan popcultuurverwijzingen en filmparodieën alvast geen gebrek dankzij glansrollen voor Danny Pudi, Ken Jeong en Donald Glover, ook bekend als rapper Childish Gambino.

6. ‘Ja’mie: Private School Girl’ - Streamz



In Australische sitcom ‘Ja’mie: Private School Girl’ trekt creatieve duizendpoot Chris Lilley, net als in zijn voorgaande reeksen ‘We Can Be Heroes’ en ‘Summer Heights High’, opnieuw de kaart van de mockumentary. In de huid van de grofgebekte Ja’mie King steekt Lilley - die de serie niet enkel bedacht, maar ook schreef en regisseerde - de draak met het levensgrote belang dat jongeren hechten aan status en populariteit. ‘Ja’mie: Private School Girl’ speelt zich af tijdens Kings laatste weken op een exclusieve privéschool in Sydney, en telt zes afleveringen van een half uur.

Klaar voor een stevige dosis humor? Bekijk ‘Ja’mie: Private School Girl’ nu op Streamz

Nog niet overspoeld met huiswerk? Bestudeer dan gerust onze andere streamingtips

Lees ook