‘Temptation’-Donna verbrak relatie al na eerste kampvuur: “Misschien was ik te streng”

TV RECENSIE. ‘The Shrink Next Door’: ”Gebrekkig, maar geen hopeloos geval”

Twee komedieacteurs -waarvan één recent werd uitgeroepen tot meest sexy man op aarde- die de dramatische toer opgaan. Wat leek op een oefening in onze lach inhouden, ontaarde al snel in een meeslepende kijkervaring. ‘The Shrink Next Door’, gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarbij een psychiater één van z’n patiënten dertig jaar wist te manipuleren en te pluimen, moet de nieuwe publiekstrekker op Apple TV+ worden. Maar of het ook genoeg gewicht in de schaal kan leggen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

17:00