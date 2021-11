‘Temptation’-Bert is gelukkig met nieuwe vriendin Kelly: “Nu maar hopen dat Delphine ons met rust laat”

TV RECENSIE: ‘The Sex Lives of College Girls’: “Voor de seks moet u niet afstemmen”

Met de woorden ‘sex’ en ‘college girls’ in de zoekgeschiedenis van uw werkcomputer kunt u al behoorlijk in de problemen geraken met uw werkgever. Gelukkig kunt u vanaf nu zeggen dat u gewoon hevige fan bent van ‘The Sex Lives of College Girls’, de nieuwste reeks op Streamz. Of deze dramedy met de zus van Timothée Chalamet in de hoofdrol het universiteitsantwoord op ‘Sex Education’ en ‘Sex and the City’ kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

