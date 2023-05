Televisiezender Eén wordt VRT 1 en zit in een nieuw jasje

TV “Ik voel me heel schuldig”: de tranen vloeien rijkelijk bij Stef in reü­nie-aflevering ‘Boer zkt vrouw’

Jef, Stef, Cathy, Kevin en Raphaël: alle vijf gingen ze dit jaar in ‘Boer zkt vrouw’ op zoek naar de liefde en één ding is duidelijk: ze hebben zich gesmeten. Maar het was heus niet altijd rozengeur en maneschijn. Zo moest koeienboer Stef Goossens (29) aan het einde van de romantische trip bekennen aan Leen dat hij geen gevoelens had voor haar. Dat maakte de rit naar huis bijzonder moeilijk, zeker omdat Stef enkel goede bedoelingen had. Ondanks het slechte nieuws, bleef hij in de voorbije maanden contact zoeken met Leen. “Ik wilde het niet erger maken dan het was”, klinkt het emotioneel in de reünie-aflevering.