Telenovelle ‘Lisa’ kan nominatie voor Gouden Roos niet verzilveren

‘Tekens van leven’ was genomineerd in de categorie ‘Kinderen en Jeugd’. Het programma vertelt de verhalen van zestien kinderen met een litteken. Productiehuis De Mensen maakte het voor Ketnet. Vorige maand won de reeks al een Emmy Kids Award. Het BBC-programma ‘Horrible Histories: Black History Special’ kwam als winnaar uit de bus bij de Gouden Roos-ceremonie.

Productiehuis De Mensen was ook genomineerd voor ‘Lisa’. De telenovelle van VTM deed mee in de categorie ‘Soap of Telenovelle’. ‘Lisa’ gaat over de creatieve, verlegen Lisa die het wil maken in de marketingwereld en tot over haar oren verliefd wordt op haar baas. De prijs ging naar de Spaanse soap ‘Dos Vidas’ (Twee Levens).