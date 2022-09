Telenet introduceert eerste zender met alleen vrouwensport in België, ook beschikbaar bij Proximus

“Met de integratie van W-Sport in ons aanbod, zetten we vrouwensport weer wat meer in de kijker en spelen we in op de stijgende populariteit ervan in ons land”, zegt Stefaan Kestens, verantwoordelijk voor Play Sports. “Het past in de filosofie van Telenet om meer meisjes en vrouwen aan te moedigen om te sporten. Zo organiseerden we de Soccer Sisters Cup, het eerste straatvoetbaltoernooi in Vlaanderen voor meisjes, en was er de voorbije jaren de online fictiereeks PANNA van SBS.”