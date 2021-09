Telefoonnummer dat in ‘Squid Game’ te zien is, bestaat echt: “Ik krijg dagelijks 4.000 oproepen”

Blijkbaar is het nummer dat de verkoper uitdeelde niet fictief en is het in het bezit van een Koreaanse staatsburger. Volgens South China Morning Post krijgt een man van in de veertig die in de provincie Gyeonggi woont, elke dag ongeveer 4.000 telefoontjes sinds ‘Squid Game’ in première ging op Netflix. De anonieme eigenaar onthulde dat hij eerst dacht dat het spam-oproepen waren, niet wetende dat zijn telefoonnummer per ongeluk in de show werd gebruikt. Hij realiseerde zich pas wat er aan de hand was toen bellers hem op de hoogte brachten. De man voegde eraan toe dat zijn bellers meestal als kinderen klonken en dat ze hem zelfs heel vroeg in de ochtend bellen; ze sturen ook sms-berichten en foto’s.