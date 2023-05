‘Telefacts Zomer’ zoekt uit hoe de Kardashians zo rijk zijn geworden: “Kim heeft alles zorgvuldig uitgestippeld”

TV Drama in het Verenigd Koninkrijk: Philip Schofield stopt na meer dan twintig jaar noodgedwon­gen bij ontbijt­show

Phillip Schofield (61) stopt per direct als presentator van het Britse ontbijtprogramma ‘This Morning’ op zender ITV. Dat maakte hij zelf bekend via Instagram. De presentator was sinds 2002 bij het programma te zien en moest noodgedwongen opstappen. “Hij is volledig gebroken door deze situatie.”