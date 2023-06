‘Telefacts Zomer’ belicht de zedenzaak tegen Bill Cosby

TV Laatste seizoen van ‘The Crown’ brengt “ultiem eerbetoon” aan Queen Elizabeth

Het is nog tot het najaar wachten vooraleer het laatste seizoen van ‘The Crown’ op Netflix te zien zal zijn, maar er komen intussen steeds meer details naar buiten. Zo zou er in het aankomende seizoen een eerbetoon zijn aan Queen Elizabeth, die in september vorig jaar overleed.