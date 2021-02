‘Telefacts NU’ zendt veelbesproken docu ‘Framing Britney Spears’ uit

TVOok de VTM-kijkers krijgen binnenkort de kans om ‘Framing Britney Spears’ te bekijken. ‘Telefacts NU’ zendt donderdagavond namelijk de veelbesproken documentaire over de 39-jarige popster integraal uit. In de beruchte uitzending, gemaakt door The New York Times, vertellen vrienden, medewerkers en fans onder andere over hoe de zangeres onder de knoet gehouden wordt door vader Jamie.

De documentaire laat ook zien hoe de media met de zangeres omgingen in haar jongere jaren. Daarnaast gaat de film over de zenuwinzinking van Britney in 2007, waarna ze in 2008 onder volledig toezicht van haar vader Jamie kwam te staan. Pa Spears is sindsdien verantwoordelijk voor zowel haar financiële als haar persoonlijke leven. Zo mag hij bijvoorbeeld zelfs beslissen of en met wie ze gaat trouwen.

#FreeBritney-beweging

Sinds een jaar of twee probeert Britney via verschillende rechtszaken opnieuw meer zeggenschap te krijgen over haar eigen leven, maar dat voorlopig zonder succes. Tot ongenoegen van de fans van de zangeres, die daarom de #FreeBritney-beweging startten. Die beweging krijgt nu dankzij de documentaire nog meer geloofwaardigheid. ‘Framing Britney Spears’ deed de voorbije dagen in elk geval veel stof opwaaien. Zo reageerde Sam Asghari, de huidige vriend van de zangeres, niet mals. “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat ik nul respect heb voor iemand die onze relatie probeert te controleren en constant obstakels op ons pad gooit. Naar mijn mening is Jamie een echte eikel.”

Wat Britney er zelf van denkt, is moeilijk in te schatten. Spears praat al jarenlang niet meer met de pers. Uit nooit eerder vertoonde beelden in de docu is wel af te leiden dat de popster lijdt onder de hele kwestie. “Als ik niet de beperkingen had die ik nu heb, met alle advocaten en dokters en mensen die me de hele dag analyseren, dan zou ik me zo vrij en helemaal mezelf voelen. Wanneer ik hen vertel hoe ik me voel, lijkt het alsof ze me wel horen maar niet echt luisteren. Ze horen wat ze willen horen. Dat maakt me droevig”, klinkt het, terwijl tranen in haar ogen opwellen.

‘Framing Britney Spears’ is donderdagavond te zien in ‘Telefacts NU’ op VTM om 21.50 uur.

