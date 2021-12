Telefacts brengt exclusief en emotioneel interview met Alec Baldwin over dodelijke schietpartij op filmset

Showbizz Nina Derwael en Delphine van Sak­sen-Co­burg tonen voor het eerst hun moves in ‘Dancing With The Stars’

Vanavond start het derde seizoen van ‘Dancing With The Stars’ op Play4. De voorbije weken was er veel te doen rond de deelname van prinses Delphine - een royal op de dansvloer, kom dat tegen - maar ook Nina Derwael was een opvallende kandidate. Met haar achtergrond in het turnen zou zij vast mooi presteren op de dansvloer? In een eerste preview lichten beide dames al een tipje van de sluier op.

