“Te voet naar Scherpenheuvel als híj Konijn niet is”: onze man deelt z’n laatste pronostiek voor ‘The Masked Singer’

TVHet had een volledig vrouwelijk onderonsje kunnen worden met Schorpioen, Miss Poes en Ridder, maar het team speurders besliste daar in de halve finale van ‘The Masked Singer’ anders over. Zij stuurden namelijk Konijn naar de finale. Zal hij ook met de overwinning aan de haal gaan? Of moet hij het onderspit delven tegen de dames? En vooral: wie zit er nu eigenlijk onder die maskers? We zetten alle tips en juiste pistes op een rij en geven voor een laatste keer onze prognose.