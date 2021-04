Te veel talent zorgt voor zenuwen in ‘The Voice’

TV Kristel Verbeke vanaf eind deze maand te zien in het gloednieu­we Eén-programma ‘Zorgen voor mama’

6 april Vanaf dinsdag 20 april is Kristel Verbeke (45) weer te zien op televisie. In het nieuwe Eén-programma ‘Zorgen voor mama’ praat de ex-K3-zangeres met zes mama’s over hoe het voelt om in armoede te leven. “Ik wil hen vooral laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.”