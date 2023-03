“Te platvloers” of “te veel commotie”: deze Vlaamse tv-reeksen werden jaren later (of zelfs nooit) uitgezonden

TV "400.000 euro is veel geld, maar het is maar 0,01 procent van het budget": Tom Waes over de kritiek op 'Het verhaal van Vlaanderen'

“Ik maak al twintig jaar tv, maar dit is toch van een andere orde.” Voor tv-maker Tom Waes (54) is ‘Het verhaal van Vlaanderen’ zo mogelijk het relevantste wat hij ooit deed. Geen wonder, want hij slaagde erin om wekelijks meer dan een miljoen kijkers warm te maken voor geschiedenis. Al kwam er ook veel kritiek, over “propaganda” en “misbruik van overheidssteun”. Nu de laatste aflevering uitgezonden is, blikt Tom Waes in ‘Dag Allemaal’ uitgebreid terug. “Hier en daar stonden flaminganten op hun achterste poten. ‘Dit lijkt steeds meer het verhaal van België dan dat van Vlaanderen.’”