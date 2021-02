Te opgewonden deelnemer moet ‘The Naked Attraction' verlaten om ‘af te koelen’

De opzet van ‘Naked Attraction' is heel eenvoudig. De kandidaten trekken al hun kleren uit, en laten beetje bij beetje meer van hun blote lichaam zien. Op basis van hun uiterlijk kiest een deelnemer dan met wie hij of zij op date wil. Dat de kandidaten naakt zijn, zorgt voor heel wat logistiek geregel, geeft presentatrice Anna Richardson toe in de podcast ‘Andy Jaye’. “De jongens willen altijd dat de studio warm is", legt ze uit. “Ze willen dat hun mannelijkheid er op z'n best uitziet. Ze zitten altijd maar te frunniken en zich aan te raken." Bij de vrouwen is het een ander verhaal. “Zij willen dat de studio ijskoud is, want zij willen dan weer dat hun borsten er op hun best uitzien”, glimlacht Anna.