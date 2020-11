Te laat in de keuken? 100 euro boete, blijkt in ‘Ja, chef!’

Thijs Vervloet (30) van restaurant Colette in Westerlo is de enige in het gezelschap die al een ster kreeg - op zijn zesentwintigste. Maar de opvallendste onder de vijf deelnemende chefs is ongetwijfeld Pajtim Bajrami (30) van restaurant De Stadt van Luijck in Sint-Truiden. De jonge chef met tattoos en Kosovaarse roots regeert met een ijzeren hand in zijn keuken. Als hij niet zelf bezig is, houdt hij via een beeldscherm in de keuken al zijn werknemers in de gaten. "Als iemand te lang staat te praten, zal die dat wel te horen krijgen." Hij heeft ook zijn eigen boetesysteem. "Te laat komen? Pincet voor het dresseren vergeten? Dan is dat 100 euro. Ik ben de 'Big Brother' van het restaurant", lacht Bajrami. De chef wil drie sterren, en liefst zo snel mogelijk. Daar hangt ook een persoonlijke reden aan vast. "Mijn ouders zijn nog nooit komen eten in het restaurant, ze hebben me zelfs nog nooit in een koksvest gezien. Dat wil mijn vader pas als ik mijn eerste ster heb."