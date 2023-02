Te duur: Play4 trekt (voorlopig) stekker uit ‘Dancing with the Stars’

Ondanks een bijzonder succesvol derde seizoen van ‘Dancing with the Stars’ met het aantreden van prinses Delphine Van Saksen-Coburgh en de overwinning van olympisch kampioen Nina Derwael, heeft Play4 dus beslist om alleszins al dit jaar, geen nieuw seizoen te maken van hun populaire dansprogramma. De zender laat de deur wel nog op een kier open staan om in 2024 wel een nieuw seizoen op te starten. De zender verwijst nadrukkelijk naar de concurrentie. Naar Eén dus, dat vorige week zaterdag het groots aangekondigde ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ lanceerde. “We hebben inderdaad moeten vaststellen dat de VRT nu ook met een dansprogramma komt. En er staan nog wat ‘shiny floors’ bij VTM te wachten”, vertelt programmadirecteur Annick Bongers. “Na het fantastische derde seizoen willen we de lat even hoog leggen. En met al het huidige dansgeweld op tv lijkt die markt net even verzadigd dit jaar. Je wil de kijker niet onbeperkt overladen. Ook al omdat we vanuit onze eigen sterkte en eigen creativiteit voor het verschil willen gaan. Wij hebben dit jaar opnieuw fors ingezet op de musical van James Cooke. Met succes. De reeks heeft het erg goed gedaan en James heeft ook nog een Gouden Roos gewonnen. En we starten nu ook de muziekshow ‘Tulpen uit Antwerpen’ op, ook een Vlaams format. ‘Dancing with the Stars’ on hold zetten was dus zeker geen negatieve beslissing, maar de keuze om een sterk eigen parcours te rijden.”