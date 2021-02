Tatyana Beloy presenteert nieuwe afleveringen van ‘De Pottenlikkers’

‘De Pottenlikkers’ is een kookprogramma dat draait rond evenwichtige voeding voor en door kinderen en is al sinds vorig jaar te zien op Studio 100 TV. In het programma maken we kennis met zes jonge culinaire talenten die hun leeftijdsgenoten op sleeptouw nemen in de keuken. Elke week gaan ze aan de slag met een evenwichtig en kindvriendelijk gerecht met groenten en fruit in de hoofdrol. Nieuw is dat ze vanaf nu assistentie krijgen van de vrolijke Tatyana Beloy.